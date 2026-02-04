Вверх
Двух архангельских студентов обанкротили мошенники

В полицию обратился 19-летний студент одного из архангельских техникумов с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. По словам заявителя, ему позвонили якобы из военкомата и в целях записи на прием для предоставления необходимых документов убедили продиктовать поступивший ему в СМС-сообщении код. Затем молодому человеку стали поступать звонки от «сотрудника Росфинмониторинга», который утверждал, что он передал код аферистам, которые получили доступ к его личному кабинету на портале «Госуслуги». Для продолжения общения студента убедили установить на телефон программу для видеосвязи. Далее последовала легенда о том, что его персональными данными могут воспользоваться злоумышленники для хищения денежных средств с банковских счетов. Для того, чтобы спасти сбережения, собеседник посоветовал молодому человеку задекларировать финансовые средства всех членов семьи.

Имея доступ к банковским картам своего отца, он обналичил их. После этого по указанию неизвестного молодой человек с помощью приложения для дистанционного перевода денежных средств перечислил на сторонние счета более 900 тысяч рублей.

Выполняя инструкции собеседника, потерпевший оформил кредит на сумму более 150 тысяч рублей и также перевел их на продиктованные банковские счета.

Когда отец обнаружил, что на его счете не хватает крупной суммы денежных средств, молодой человек рассказал о случившемся, после чего обратился в полицию.

Для другой 21-летней студентки все началось со звонка от неизвестного, который представился курьером. Для получения посылки он попросил продиктовать поступивший ей в СМС-сообщении код. Затем новые собеседники сообщили об оформленной на ее имя доверенности о переводе денег террористам, уголовной ответственности и декларировании средств. Поверив, девушка обналичила более 100 тысяч рублей, которые перевела на «безопасный счет». Затем потерпевшую убедили оформить кредитную карту в одном из онлайн-банков, однако в целях безопасности ее оформление банковской системой было отложено на 4 часа. Только после этого студентка поняла, что ее обманывают мошенники.

Примечательно, что оба студента неоднократно посещали лекции по противодействию IT-преступлениям, проводимые сотрудниками органов внутренних дел в учебных заведениях города. Несмотря на предупреждения, молодые люди продолжают попадаться на уловки аферистов.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Еще раз напоминаем основные рекомендации по защите от мошенников: не передавать коды из смс-сообщений; не сообщать данные своих банковских карт; не переходить по незнакомым ссылкам; использовать проверенные интернет-сервисы; скачивать программы и приложения только с официальных источников; сразу прекращать общение, если в анонимном мессенджере звонит «сотрудник безопасности банка, компании-оператора сотовой связи, «Госуслуг» или правоохранительных органов». Эти простые правила помогут сохранить сбережения.

22 февраль 16:19 | : Происшествия

