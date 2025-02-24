Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Вельска истязал сына сожительницы хуже гестаповца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя города Вельска в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, в период с сентября 2023 года по ноябрь 2025 года по месту жительства в городе Вельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои 10-летнему сыну сожительницы. Он же в ходе ссоры с сожительницей стал душить женщину, угрожая ей убийством.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд, где рассматривается по существу.

06 май 08:53 | : Происшествия

Главные новости


Архангельское Евангелие 1092 года. Из прошлого Поморья
Предпраздничное настроение. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (78)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20