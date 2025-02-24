Житель Вельска истязал сына сожительницы хуже гестаповца

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя города Вельска в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, в период с сентября 2023 года по ноябрь 2025 года по месту жительства в городе Вельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои 10-летнему сыну сожительницы. Он же в ходе ссоры с сожительницей стал душить женщину, угрожая ей убийством.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, где рассматривается по существу.