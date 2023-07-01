Житель НАО с садистскими наклонностями измучил всю свою семью

Cледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого 38-летнего жителя Ненецкого автономного округа в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, в том числе беременной и заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием установлено, что с марта 2022 года по февраль 2023 года по месту жительства в Ненецком автономном округе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, вызванной ревностью, используя малозначительные поводы, систематически наносил побои беременной сожительнице и 13-летнему сыну, который заступался за мать. Также в ходе конфликтов обвиняемый угрожал убийством сожительнице и 16-летней дочери.

О произошедшем стало известно после того, как женщина в ходе очередного семейного конфликта вызвала сотрудников полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.