Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель НАО с садистскими наклонностями измучил всю свою семью

Cледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого 38-летнего жителя Ненецкого автономного округа в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, в том числе беременной и заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

 Следствием установлено, что с марта 2022 года по февраль 2023 года по месту жительства в Ненецком автономном округе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, вызванной ревностью, используя малозначительные поводы, систематически наносил побои беременной сожительнице и 13-летнему сыну, который заступался за мать. Также в ходе конфликтов обвиняемый угрожал убийством сожительнице и 16-летней дочери.  

 О произошедшем стало известно после того, как женщина в ходе очередного семейного конфликта вызвала сотрудников полиции. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 август 08:56 | : Происшествия

Главные новости


Новейшая история Ромео и Джульетты
Это Пинега, Карл!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (247)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20