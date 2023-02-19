В Пинеге пожилой изверг истязал малолетних пасынков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за побои 67-летнего жителя Пинежского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ч.2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Следствием установлено, что с июня 2022 года по январь 2023 года по месту жительства в Пинежском районе обвиняемый, будучи осужденным за нанесение побоев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, наносил побои несовершеннолетним сыновьям сожительницы, систематически за непослушание применял физическую силу к младшему из них.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.