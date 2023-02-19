Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Пинеге пожилой изверг истязал малолетних пасынков

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за побои 67-летнего жителя Пинежского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ч.2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия). 

Следствием установлено, что с июня 2022 года по январь 2023 года по месту жительства в Пинежском районе обвиняемый, будучи осужденным за нанесение побоев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, наносил побои несовершеннолетним сыновьям сожительницы, систематически за непослушание применял физическую силу к младшему из них. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

05 апрель 11:52 | : Происшествия

Главные новости


Всё начинается со школы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Песни без слов. Максим Мрвица

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (55)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20