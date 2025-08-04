Архангелогородец терроризировал семью сожительницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 48-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием установлено, что с 6 по 8 ноября 2024 года по месту жительства по улице Адмирала Макарова в областном центре обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личные неприязненные отношения к 33-летней сожительнице, нанес ей удары руками, поленом и стеклянной бутылкой по голове, причинив травму, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. Он же угрожал убийством 14-летнему сыну сожительницы, который вмешался в их конфликт и пресек противоправные действия обвиняемого.

В ходе допроса подследственный признал свою вину частично и пояснил следователю, что применил физическую силу к сожительнице в процессе совместного употребления спиртных напитков после того, как она первая его ударила.

В отношении обвиняемого на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://dzen.ru/a/Z02n9dikDwOTiN5p)