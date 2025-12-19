Мать из Архангельска пожаловалась на любовника, избивавшего ее детей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно судимого 47-летнего жителя областного центра в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Следствием установлено, что в период с января по май 2024 года по месту жительства в областном центре обвиняемый, будучи осужденным за насильственное преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни наносил побои малолетним дочери и сыну сожительницы.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщила мать детей.

В ходе следствия внесено представление в органы системы профилактики рецидивной преступности о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанного преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.