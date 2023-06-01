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Пьющий архангелогородец превратил жизнь своей семьи в ад

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 29-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание двоих несовершеннолетних), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). 

 Следствием установлено, что по месту жительства в областном центре с сентября 2022 года по январь 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращался с малолетними сыном и дочкой, систематически наносил им побои руками и подручными предметами по голове и телу, а также не обеспечивал нормальные условия проживания. Он же 1 января 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности и личной неприязни к бывшей супруге в присутствии детей угрожал той убийством, приставив нож к шее. После произошедшего женщина обратилась в правоохранительные органы и рассказала о методах воспитания экс-супруга.  

 В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что иногда применял к детям физическую силу в воспитательных целях.  

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

29 июнь 08:52 | : Происшествия

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