В Поморье начался сезон рыбацких утоплений

За минувшие выходные пятеро рыбаков утонули на озерах Лача, Малое Шуйское, Черное, Немнюжское и Лахта в результате опрокидывания лодок и выпадения из них.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествий и причины смерти погибших. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

По предварительной информации, четверо погибших находились в лодках без спасательных жилетов.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Во избежание несчастных случаев рыбачить следует только в трезвом виде, не отходя далеко от берега и не пренебрегая спасательным жилетом. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.