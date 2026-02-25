Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье начался сезон рыбацких утоплений

За минувшие выходные пятеро рыбаков утонули на озерах Лача, Малое Шуйское, Черное, Немнюжское и Лахта в результате опрокидывания лодок и выпадения из них.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки. 

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествий и причины смерти погибших. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

По предварительной информации, четверо погибших находились в лодках без спасательных жилетов. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Во избежание несчастных случаев рыбачить следует только в трезвом виде, не отходя далеко от берега и не пренебрегая спасательным жилетом. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

 

 

04 май 10:28 | : Происшествия

Главные новости


Предпраздничное настроение. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Маринуем правильно. Архангельск на пороге Первомая

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (30)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20