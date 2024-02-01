В Архангельской области купание и алкоголь унесли жизни двух мужчин

6 июля 2024 года во время купания в озере у деревни Пряновская Котласского района при очевидных обстоятельствах утонул 31-летний местный житель. Еще один 40-летний мужчина утонул в озере Лахта Приморского района. Он не умел плавать, прыгал с лодки в не застёгнутом спасательном жилете, который с него слетел. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

По предварительным данным, оба мужчины пошли купаться после употребления спиртных напитков.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети, находившиеся без присмотра взрослых, и лица в состоянии алкогольного опьянения.