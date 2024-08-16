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Теплый сентябрь унес жизни еще двух жителей Поморья

7 сентября 2024 года при купании в озере Мудрое Плесецкого округа утонул 66-летний местный житель, а 8 сентября 2024 г. при аналогичных обстоятельствах на реке Кулой Пинежского округа утонул 58-летний мужчина. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети, находившиеся без присмотра взрослых, и лица в состоянии алкогольного опьянения. 

11 сентябрь 08:33 | : Происшествия

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