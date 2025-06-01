В воскресенье воды рек Поморья унесли жизни двух человек

13 июля 2025 года днем при очевидных обстоятельствах при купании в реке Кузнечиха сильным течением к понтону отнесло мужчину. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

В это же время во время маневра на моторной лодке на реке Северная Двина в районе острова Репный выпали из лодки супруги из Северодвинска, которые находились без спасательных жилетов. Женщину достал из воды очевидец происшествия, поиски ее супруга продолжаются.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки. Сотрудниками полиции и МЧС России проводятся разыскные мероприятия и водолазные работы.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверок принять процессуальные решения.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.