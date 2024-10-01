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Два жителя Коряжмы плыли на лодке да не выплыли

В ночь на 28 октября 2024 года на реке Вычегда в Ленском районе произошло опрокидывание лодки «Казанки». Продолжаются мероприятия, направленные на обнаружение двух жителей города Коряжмы в возрасте 42 и 43 лет, которые, предположительно, утонули. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.  

По предварительной информации, разыскиваемые находились в лодке без спасательных жилетов. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. 

29 октябрь 11:42 | : Происшествия

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