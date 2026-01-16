Житель Поморье повторно ответит в суде за увлечение нацистской символикой

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Приморского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики).

По версии следствия, обвиняемый, находясь 19 апреля 2025 года по месту своего проживания, будучи ранее привлеченным к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, вновь разместил на своей персональной странице в социальной сети фотографию, содержащую нацистскую символику и атрибутику.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

