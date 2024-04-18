В Мезени выявлен упертый сторонник нацизма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Мезенского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

Следствием установлено, что весной 2023 года обвиняемый размещал в социальной сети в сети Интернет изображения и видеозаписи с нацистской символикой, которую он отождествлял с символами и атрибутикой Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

Ранее подследственный привлекался к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование изображений и видеозаписей с нацистской атрибутикой и символикой. Он же 23 апреля 2024 года осужден к условному лишению свободы за публичные действия с использованием сети Интернет, направленные на возбуждение в обществе ненависти и вражды по принадлежности к социальной группе, а также за участие в деятельности запрещенной экстремистской организации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.