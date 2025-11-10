Студент техникума из Северодвинска оказался в СИЗО за длинный язык и пустую голову

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 18-летнему студенту одного из северодвинских техникумов в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию) и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый разместил в одном из мессенджеров фото- и видеофайлы, содержащие нацистскую символику, будучи привлеченным к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Кроме того, в ноябре-декабре 2025 года, находясь на занятии в техникуме, он публично высказал мнение, оправдывающее идеологию терроризма.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.