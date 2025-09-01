Осужденный колонии в Вельске кичился принадлежностью к нацистской идеологии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении отбывающего наказание 36-летнего жителя Тюменской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, летом 2025 года подозреваемый, отбывая наказание за кражу в исправительной колонии в Вельском районе, демонстрировал другим осужденным татуировки, содержащие нацистскую символику.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.

Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которой запрещены федеральными законами.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.