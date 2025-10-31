Рецидивист из Архангельской области продолжал пропагандировать экстремизм

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за преступления против собственности 40-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда символики запрещенной экстремистской организации, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, подозреваемый, разделяя взгляды и идеологию движения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории страны, на своей открытой странице в социальной сети разместил изображения, направленные на пропаганду указанного движения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных подразделениями ФСБ России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных действий.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СКР.

Уголовный кодекс РФ за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти деяния совершены лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривает наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы.