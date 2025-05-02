Архангелогородец совмещал увлечение нацистской идеологией с порнографией

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов, совершенные с использованием сети Интернет).

Следствием установлено, что с октября 2024 года по февраль 2025 года обвиняемый в открытом доступе в одном из мессенджеров размещал материалы с изображением нацисткой символики и атрибутики. При этом он ранее привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных действий. В ходе обысков у подследственного были изъяты мобильные телефоны, в одном из которым обнаружены его порнографические изображения, которые он изготовил и разместил в открытом публичном канале в одном из мессенджеров.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.