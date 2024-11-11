Северодвинский наркоман хотел заработать на гараж, но заработал срок

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36 - летнего жителя Северодвинска, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 (5 эпизодов) и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь потребителем наркотиков, заинтересовавшись идеей «легких денег», решил заработать себе на гараж. С этой целью он вложил в «бизнес» крупную денежную сумму за оптовую партию наркотических средств, намереваясь самостоятельно ее разложить в закладки и реализовать через сайт интернет-магазина.

В процессе этой «предпринимательской деятельности» молодой человек в период с декабря 2023 года по январь 2024 года с помощью своего знакомого приобрел наркотические средства, часть которых успел расфасовать и заложить в 5 тайников на территории Северодвинска, а остальные намеревался сбыть в дальнейшем. Однако его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, а наркотические средства в значительном размере массой не менее 10 гр. изъяты из оборудованных им тайников, а в крупном размере массой не менее 179 гр. при его задержании.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Северодвинский городской суд Архангельской области.