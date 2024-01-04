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Северодвинец неудачно пытался развернуть в городе наркоторговлю

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя  г. Северодвинска, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228.1,
 п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети «Интернет» в составе организованной группы в крупном размере,  незаконный сбыт наркотического средства,  незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия 24-летний наркозависимый обвиняемый, проживая в г. Северодвинске на съемных квартирах, в июне 2023 года устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков. В ходе своей преступной деятельности по распространению наркотиков через тайники в составе преступной группы мужчина угощал, а также продавал запрещенные вещества своим знакомым.

После получения очередной партии наркотического средства 25.01.2024 обвиняемого задержали. Наркотическое средство в крупном размере массой около 200 грамм изъято из незаконного оборота. 

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд  Архангельской области для рассмотрения по существу. 

04 июль 09:00 | : Происшествия

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