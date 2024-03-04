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Молодая архангелогородка вощла в состав группы наркоторговцев

Прокуратура города Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы областного центра, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а также ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение и приобретение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере).                                        

Установлено, что обвиняемая в марте 2024 года вошла в состав организованной преступной группы, созданной для реализации через сеть «Интернет» наркотических средств на территории Архангельской области.

Исполняя свою преступную роль, женщина, с целью дальнейшей расфасовки и оборудования тайников, в апреле 2024 года забрала оптовую партию наркотического средства массой 18,06 гр., при этом преступление не было доведено до конца, поскольку ее действия пресечены и она задержана сотрудниками полиции.

Кроме того, при задержании у обвиняемой были найдены наркотические средства, которые она хранила при себе для личного потребления. 

Также правоохранительными органами установлен и доказан факт сбыта наркотических средств, который обвиняемая осуществила в январе 2024 года, до ее вступления в организованную преступную группу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд г. Архангельска.

(фото с https://www.culture.ru)  

05 ноябрь 09:12 | : Происшествия

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