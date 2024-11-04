Желание разбогатеть на наркотиках привело архангелогородца на скамью подсудимых

Прокуратура области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Архангельска, обвиняемого по ч. 3 ст. 30 п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размерах).

В соответствии с предъявленным обвинением безработный обвиняемый с ноября 2023 года с целью личного обогащения устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков в качестве «закладчика» наркотических средств, вступив при этом в состав организованной преступной группы, действующей на территории Архангельска.

После получения очередной партии наркотических средств и частичного их размещения в тайник его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из заложенного обвиняемым тайника изъяты наркотические средства в крупном размере массой не менее 99 гр., а в особо крупном размере массой не менее 1700 гр., хранившиеся при нем и в съемной квартире.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал.

Санкцией ч. 5 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание на срок от 15 до 20 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ломоносовский районный суд Архангельска.