Любовная пара архангелогородцев хотела заработать на рождение ребенка наркосбытом

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей областного центра, обвиняемых по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой в крупном размере).

Установлено, что ранее судимый за незаконное приобретение и хранение наркотических средств 27-летний мужчина совместно со своей 20-летней беременной подругой, являясь потребителями наркотических средств, решили заработать на распространении запрещенных веществ. Для этого сожители 09.11.2023 устроились «закладчиками» в интернет-магазин по продаже наркотиков.

Однако обогатиться наркосбытчики не успели, так как после получения партии наркотиков были задержаны правоохранительными органами, наркотические средства в крупном размере изъяты из незаконного оборота.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемым, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.