Два северодвинца пытались наводнить Котлас наркотиками

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Северодвинска, обвиняемых в нескольких покушениях на незаконный сбыт наркотических средств в крупных размерах с использованием сети «Интернет» в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что 34-летний обвиняемый в марте 2023 года устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков. В качестве помощника мужчина привлек своего 29-летнего знакомого, который за 30 % от наркодохода согласился участвовать в распространении наркотиков.

После получения очередной партии наркотических средств, предназначенных для размещения в тайники-закладки на территории

пос. Плесецк, обвиняемые задержаны, изъято около 200 гр. наркотических средств. Также изъяты наркотики из тайников-закладок, размещенных ими на территории г. Котласа.

Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, инкриминируемый обвиняемым, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.