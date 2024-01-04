Наркоман из Новодвинска попался с поличным

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 23-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере и покушение на это).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь потребителем наркотических средств, 5 июня 2024 года через сеть Интернет приобрел у неустановленного лица наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 0,42 грамма, которое должен был забрать из тайника в тамбуре подъезда жилого дома в городе Новодвинске. Обвиняемого опередили сотрудники полиции, которые изъяли из незаконного оборота наркотическое средство, и задержали подследственного. В ходе обыска, проведенного по месту его жительства, у него изъят наркотик общей массой 0,07 грамм.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.