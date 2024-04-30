Юный архангелогородец решил побаловаться наркотиками и попался

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

Следствием установлено, что 1 марта 2024 года в городе Архангельске обвиняемый через сеть Интернет приобрел у неустановленного лица наркотическое средство общей массой 0,67 грамма, которое по координатам забрал из тайника у дома на проспекте Обводный канал и хранил при себе для личного употребления до момента изъятия сотрудниками УМВД России по городу Архангельску.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что приобрел наркотик для собственного потребления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.