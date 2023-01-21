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Северодвинец неосторожно приобрел и хранил наркотики в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

По версии следствия, 3 февраля 2023 года в городе Северодвинске подозреваемый через сеть Интернет приобрел у неустановленного лица наркотическое средство общей массой 4,37 грамма, которое хранил при себе для личного употребления до момента изъятия возле личного автомобиля сотрудниками ОМВД России по городу Северодвинску.  

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что приобрёл наркотик для собственного потребления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к сбыту наркотиков.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

(фото с https://smartik.ru/yakutsk/post/183578132) 

15 февраль 14:17 | : Происшествия

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