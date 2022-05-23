Несовершеннолетний северодвинец приобщился к обороту наркотиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).
Следствием установлено, что несовершеннолетний подозреваемый через сеть «Интернет» договорился с неустановленным лицом за денежное вознаграждение сбыть партию наркотика. Получив информацию о местонахождении тайника в лесопарковой зоне в городе Северодвинске, юноша забрал наркотическое средство массой 49,69 грамма, которое планировал расфасовать в свертки и разместить в тайниках, сообщив куратору сведения с координатами оборудованных тайников с «закладками». Противоправные действия юноши пресекли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Северодвинску, которыми данное наркотическое средство изъято из незаконного оборота. В ходе обыска, проведенного у подозреваемого по месту жительства, обнаружено и изъято наркотическое средство массой 3,49 грамма, которое он приобрел и хранил для собственного потребления.
Подозреваемый признал свою вину.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.