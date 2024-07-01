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Девушка из Новодвинска отправляется воспитываться в колонию за наркоделишки

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16-летней жительнице города Новодвинска. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере) и п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере с использованием сети Интернет).

Следствием установлено, что в январе 2024 года в городе Новодвинске несовершеннолетняя осужденная через сеть Интернет приобрела у неустановленного лица наркотическое средство общей массой 1,17 грамм, через некоторое время часть наркотического средства в размере 0,61 грамма продала 18-летнему знакомому. В феврале 2024 года осужденная договорилась с неустановленными лицами Интернет-магазина за денежное вознаграждение распространять наркотические средства на территории города Архангельска путем оборудования тайников. Ее противоправные действия пресекли сотрудники МО МВД России «Новодвинский», которые изъяли   наркотики в значительном размере из оборота.

В ходе допросов  осужденная признала свою вину.

Приговором Новодвинского городского суда ей назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии со штрафом. Приговор не вступил в законную силу.

(фото с https://avatars.dzeninfra.ru) 

26 июль 15:14 | : Происшествия

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