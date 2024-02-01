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Житель Архангельска возил с собой наркотики и попался полиции

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь потребителем наркотических средств,  29 март 2024 года в городе Архангельске через сеть Интернет приобрел у неустановленного лица наркотическое средство синтетического происхождения общей массой 9,82 грамма, которое забрал из тайника и хранил в салоне автомобиля  до момента изъятия сотрудниками УМВД России по городу Архангельску.  

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

(фото с https://carposting.ru) 

07 июнь 07:57 | : Происшествия

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