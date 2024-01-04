В Плесецком округе произошел кровавый конфликт на почве меломании

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 43-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 1 апреля 2024 года вечером в квартире дома в поселке Североонежск подозреваемый в ходе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта нанес удар ножом в область шеи 35-летнему хозяину жилища. Так как потерпевший прикрыл шею рукой, то удар ножом пришелся по руке, после чего подозреваемый нанес не менее четырёх ударов ножом в область ног хозяину жилища. Потерпевший оказал активное сопротивление, вытолкнул подозреваемого из квартиры, после чего обратился за медицинской помощью.

В ходе допроса подозреваемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что потерпевшему не понравилась музыка, которую он включил в своем телефоне, что и послужило причиной конфликта.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.