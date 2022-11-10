Житель Архангельска из ревности истыкал знакомого ножом и не сознается

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за преступления против личности и собственности 37-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 5 января 2023 года днем в комнате по улице Добролюбова в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные ножевые ранения 46-летнему хозяину жилища. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. В настоящее время он прооперирован и находится в больнице.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.
Предварительно установлено, что в ходе совместного употребления спиртных напитков подозреваемый приревновал свою сожительницу к хозяину жилища и нанес тому удары ножом.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.