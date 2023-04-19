Житель Северодвинска устроил поножовщину в поселке Сия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 11 июня 2023 года ночью в квартире дома в поселке Сия подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 26-летнему мужчине, нанес тому удар ножом в область спины. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. Он прооперирован и находится в больнице в областном центре.

Задержанный пояснил следователю, что допускает, что в ходе совместного употребления спиртных напитков ударил знакомого ножом. Из-за чего между ними произошел конфликт, он не помнит, так как был пьян.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству следственным отделом по Пинежскому району Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.