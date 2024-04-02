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При СГМУ откроется домовый храм

В епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с ректором Северного государственного медицинского университета Любовью Горбатовой.

 Любовь Николаевна рассказала архипастырю о деятельности вуза, направленной на воспитание студенчества в духе отечественной культурной традиции. В частности, речь шла о том, что ученым советом одобрено решение об открытии в университете домового храма в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Настоятелем храма по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия назначен священник Михаил Юров.

 Ректор СМГУ отметила, что коллектив вуза выражает готовность к взаимодействую с епархией и общественностью по вопросам сохранения жизни нерожденных детей.

 Митрополит Корнилий поблагодарил Любовь Николаевну и в ее лице всех преподавателей и сотрудников Северного государственного медицинского университета за доброе соработничество с Архангельской епархией и готовность развивать взаимодействие науки и Церкви в нашем регионе.

Отметим, что взаимодействие епархии и вуза много лет осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве в социально-медицинском служении, духовно-нравственном просвещении и воспитательной работе. Архангельская епархия и СГМУ впервые подписали документ в 2004 году, в марте 2020 года действие соглашения было продлено митрополитом Корнилием.

26 апрель 09:23 | : Будни / Верую

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