Экс-ректора СГМУ Горбатову приговорили к двум годам колонии

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего ректора ФГБУ ВО «Северный государственный медицинский университет» виновной по ч. 4 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденная, занимая должность ректора СГМУ

в 2023 – 2024 годах, зная о возбуждении уголовного дела по факту совершения несколькими работниками университета мошенничества в отношении иностранных студентов и понимая, что университет, как государственное бюджетное учреждение, вправе осуществлять закупки исключительно для обеспечения его деятельности, в связи с чем денежные средства для оплаты труда адвоката по уголовному делу о мошенничестве за оказание помощи третьим лицам использоваться не могут.

В то же время, желая обеспечить получение для себя и подчиненных работников юридической помощи от адвоката, не желая при этом, чтобы на оплату его труда тратились ее собственные денежные средства и денежные средства работников, дала подчиненным ей сотрудникам указания о заключении между университетом и адвокатом двух договоров об оказании юридических услуг по уголовному делу о мошенничестве.

Таким способом подсудимая путем растраты похитила вверенное ей чужое имущество – денежные средства на общую сумму 1,3 млн рублей, причинив СГМУ ущерб на указанную сумму.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Подсудимая вину не признала.

Приговором суда бывшему ректору университета назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск, заявленный по делу, удовлетворен в полном объеме, в пользу университета с осужденной взыскана сумма ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.