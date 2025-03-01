Священник рассказал студентам СГМУ об эмпатии в профессии врача

Настоятель храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Северном государственном медицинском университете священник Михаил Юров провел учебное занятие для студентов.

На круглый стол в вузовском храме собрались будущие педиатры и терапевты. Разговор посвятили теме «Эмпатия — ключевой навык будущего врача».

«Разговор шел о сочувствии, сопереживании, сострадании и целом комплексе способностей и навыков, которые включает в себя эмпатия, — прокомментировал событие отец Михаил. — Поговорили о том, какие преимущества это качество дает в работе медикам, как помогает в учебе, в общении и в отношениях. Речь шла и о том, как избегать возможной потери себя при чрезмерной эмпатии».

Во время встречи священник ответил на вопросы студентов.

Напомним, что отец Михаил не только духовно поддерживает будущих врачей, но и преподает на кафедре гуманитарных наук СГМУ.

Храм в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) открыт в университете в 2024 году. Первую Божественную литургию в нем совершил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 1 октября 2024 года, в праздник иконы Божией Матери «Целительница». За богослужением молилась руководитель вуза Любовь Горбатова.