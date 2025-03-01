Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Священник рассказал студентам СГМУ об эмпатии в профессии врача

    Настоятель храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Северном государственном медицинском университете священник Михаил Юров провел учебное занятие для студентов.

    На круглый стол в вузовском храме собрались будущие педиатры и терапевты. Разговор посвятили теме «Эмпатия — ключевой навык будущего врача».

    «Разговор шел о сочувствии, сопереживании, сострадании и целом комплексе способностей и навыков, которые включает в себя эмпатия, — прокомментировал событие отец Михаил. — Поговорили о том, какие преимущества это качество дает в работе медикам, как помогает в учебе, в общении и в отношениях. Речь шла и о том, как избегать возможной потери себя при чрезмерной эмпатии».

    Во время встречи священник ответил на вопросы студентов.

    Напомним, что отец Михаил не только духовно поддерживает будущих врачей, но и преподает на кафедре гуманитарных наук СГМУ.

    Храм в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) открыт в университете в 2024 году. Первую Божественную литургию в нем совершил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 1 октября 2024 года, в праздник иконы Божией Матери «Целительница». За богослужением молилась руководитель вуза Любовь Горбатова. 

27 март 09:12 | : Будни / Верую

Главные новости


Пиво варить. Холсты белить. И другие наставления Поморью из 1780 года
В борьбе со стихией. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (392)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20