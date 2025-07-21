Вверх
Бывшего ректора СГМУ подозревают в хищении

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Северный государственный медицинский университет». Она обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия СКР, обвиняемая с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года, желая исключить расходование личных денежных средств и денежных средств сотрудников на оплату услуг адвоката, оказывающего юридическую помощь по ранее возбужденному уголовному делу, совершила хищение вверенных денежных средств учреждения на общую сумму более 1,3 млн  рублей, причинив ущерб учреждению в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. 

Обвиняемая вину в инкриминируемом ей преступлении не признала.

В рамках уголовного дела образовательным учреждением заявлен гражданский иск к обвиняемой о взыскании причиненного ущерба. На ее имущество  наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска. 

Напомним, легендарный ректор СГМУ Павел Сидоров тоже побывал под уголовкой… опасное это место для руководящего состава. 

12 сентябрь 10:18

Руки или голова? Колледж против института
О царской рыбе в Северной Двине

