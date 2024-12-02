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В Архангельской области в цене бизнес-аналитики, продюсеры и водители

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года, и выяснили, какие специалисты стали самыми высокооплачиваемыми на местном рынке труда и у кого больше всего выросла предлагаемая заработная плата.

Топ-20 самых высокооплачиваемых профессий* на рынке труда Архангельской области в 2024 году (по уровню предлагаемой зарплаты)

Профессия

Медиана предлагаемой зарплаты в 2024, руб.

Прирост к 2023

Бизнес-аналитик

         200 000 ₽ 

11%

Продюсер

         170 000 ₽ 

89%

Водитель

         164 100 ₽ 

51%

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

         159 900 ₽ 

30%

Оператор станков с ЧПУ

         157 000 ₽ 

37%

Сварщик

         156 500 ₽ 

30%

Геодезист

         150 000 ₽ 

25%

Машинист

         133 600 ₽ 

9%

Курьер

         122 200 ₽ 

37%

Прораб, мастер СМР

         115 800 ₽ 

28%

Менеджер ресторана

         108 300 ₽ 

81%

Главный инженер проекта

         105 000 ₽ 

31%

Агент по недвижимости

         100 900 ₽ 

12%

Архитектор

         100 000 ₽ 

43%

Главный врач, заведующий отделением

         100 000 ₽ 

18%

Инженер ПТО, инженер-сметчик

            89 300 ₽ 

8%

Автослесарь, автомеханик

            88 500 ₽ 

17%

Монтажник

            85 100 ₽ 

40%

Геолог

            85 000 ₽ 

-6%

Разнорабочий

            83 200 ₽ 

35%

*исключены позиции высшего менеджмента

Первая тройка самых высокооплачиваемых профессий на рынке труда Архангельской области в 2024 году – это бизнес-аналитик, продюсер и водитель. При этом первые три – единственные на местном рынке труда, чья медиана предлагаемой зарплаты превышает 164 тыс. рублей. 

В пятерку высокооплачиваемых также вошли еще две рабочие профессии: токарь/фрезеровщик с зарплатой почти 160 000 руб. (+30% к 2023) и оператор станков с ЧПУ с зарплатой 157 000 руб. (+37% г/г).  

В десятку лидеров по зарплате в Архангельской области в этом году также вошли и другие рабочие и инженерные профессии – сварщики и геодезисты. Это произошло благодаря стремительному росту зарплаты: на 30% у сварщиков (до 156 500 руб.) и на 25% у геодезистов (до 150 000 руб.). Сопоставимый рост зарплаты в 2024 оказался у других подобных профессий: прорабов – +28% (до 115 800 руб.), главных инженеров проекта – +31% (до 105 000 руб.), что позволило им прибавить позиций и войти в двадцатку «дорогих» профессий. Впечатляющую динамику роста зарплаты из топ-20 показали в 2024 году в регионе менеджеры ресторана – эта профессия прибавила за год 81% и достигла 108 300 руб., что позволило им занять 11-е место в этом году.

Другая достаточно востребованная профессия, о которой говорили весь год, а именно профессия курьера – также демонстрирует впечатляющий рост медианы предлагаемой зарплаты (+37%, 122 200 руб. в 2024). Курьеры заняли по уровню зарплат в Архангельской области 9 место, обогнав по уровню зарплат в вакансиях доход прорабов, архитекторов, главврачей и инженеров ПТО. 

Также в рамках рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами есть и падение предлагаемого дохода, оно отмечается в этом году у геологов (-6%, до 85 000 руб.). 

(на фото: известный продюсер Харви Вайнштейн)

20 декабрь 09:12 | : Экономика

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