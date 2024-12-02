В Архангельской области в цене бизнес-аналитики, продюсеры и водители

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года, и выяснили, какие специалисты стали самыми высокооплачиваемыми на местном рынке труда и у кого больше всего выросла предлагаемая заработная плата.

Топ-20 самых высокооплачиваемых профессий* на рынке труда Архангельской области в 2024 году (по уровню предлагаемой зарплаты)

Профессия Медиана предлагаемой зарплаты в 2024, руб. Прирост к 2023 Бизнес-аналитик 200 000 ₽ 11% Продюсер 170 000 ₽ 89% Водитель 164 100 ₽ 51% Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 159 900 ₽ 30% Оператор станков с ЧПУ 157 000 ₽ 37% Сварщик 156 500 ₽ 30% Геодезист 150 000 ₽ 25% Машинист 133 600 ₽ 9% Курьер 122 200 ₽ 37% Прораб, мастер СМР 115 800 ₽ 28% Менеджер ресторана 108 300 ₽ 81% Главный инженер проекта 105 000 ₽ 31% Агент по недвижимости 100 900 ₽ 12% Архитектор 100 000 ₽ 43% Главный врач, заведующий отделением 100 000 ₽ 18% Инженер ПТО, инженер-сметчик 89 300 ₽ 8% Автослесарь, автомеханик 88 500 ₽ 17% Монтажник 85 100 ₽ 40% Геолог 85 000 ₽ -6% Разнорабочий 83 200 ₽ 35%

*исключены позиции высшего менеджмента

Первая тройка самых высокооплачиваемых профессий на рынке труда Архангельской области в 2024 году – это бизнес-аналитик, продюсер и водитель. При этом первые три – единственные на местном рынке труда, чья медиана предлагаемой зарплаты превышает 164 тыс. рублей.

В пятерку высокооплачиваемых также вошли еще две рабочие профессии: токарь/фрезеровщик с зарплатой почти 160 000 руб. (+30% к 2023) и оператор станков с ЧПУ с зарплатой 157 000 руб. (+37% г/г).

В десятку лидеров по зарплате в Архангельской области в этом году также вошли и другие рабочие и инженерные профессии – сварщики и геодезисты. Это произошло благодаря стремительному росту зарплаты: на 30% у сварщиков (до 156 500 руб.) и на 25% у геодезистов (до 150 000 руб.). Сопоставимый рост зарплаты в 2024 оказался у других подобных профессий: прорабов – +28% (до 115 800 руб.), главных инженеров проекта – +31% (до 105 000 руб.), что позволило им прибавить позиций и войти в двадцатку «дорогих» профессий. Впечатляющую динамику роста зарплаты из топ-20 показали в 2024 году в регионе менеджеры ресторана – эта профессия прибавила за год 81% и достигла 108 300 руб., что позволило им занять 11-е место в этом году.

Другая достаточно востребованная профессия, о которой говорили весь год, а именно профессия курьера – также демонстрирует впечатляющий рост медианы предлагаемой зарплаты (+37%, 122 200 руб. в 2024). Курьеры заняли по уровню зарплат в Архангельской области 9 место, обогнав по уровню зарплат в вакансиях доход прорабов, архитекторов, главврачей и инженеров ПТО.

Также в рамках рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами есть и падение предлагаемого дохода, оно отмечается в этом году у геологов (-6%, до 85 000 руб.).

(на фото: известный продюсер Харви Вайнштейн)