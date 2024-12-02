В Архангельской области в цене бизнес-аналитики, продюсеры и водители

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года, и выяснили, какие специалисты стали самыми высокооплачиваемыми на местном рынке труда и у кого больше всего выросла предлагаемая заработная плата.
Топ-20 самых высокооплачиваемых профессий* на рынке труда Архангельской области в 2024 году (по уровню предлагаемой зарплаты)
Профессия
Медиана предлагаемой зарплаты в 2024, руб.
Прирост к 2023
Бизнес-аналитик
200 000 ₽
11%
Продюсер
170 000 ₽
89%
Водитель
164 100 ₽
51%
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
159 900 ₽
30%
Оператор станков с ЧПУ
157 000 ₽
37%
Сварщик
156 500 ₽
30%
Геодезист
150 000 ₽
25%
Машинист
133 600 ₽
9%
Курьер
122 200 ₽
37%
Прораб, мастер СМР
115 800 ₽
28%
Менеджер ресторана
108 300 ₽
81%
Главный инженер проекта
105 000 ₽
31%
Агент по недвижимости
100 900 ₽
12%
Архитектор
100 000 ₽
43%
Главный врач, заведующий отделением
100 000 ₽
18%
Инженер ПТО, инженер-сметчик
89 300 ₽
8%
Автослесарь, автомеханик
88 500 ₽
17%
Монтажник
85 100 ₽
40%
Геолог
85 000 ₽
-6%
Разнорабочий
83 200 ₽
35%
*исключены позиции высшего менеджмента
Первая тройка самых высокооплачиваемых профессий на рынке труда Архангельской области в 2024 году – это бизнес-аналитик, продюсер и водитель. При этом первые три – единственные на местном рынке труда, чья медиана предлагаемой зарплаты превышает 164 тыс. рублей.
В пятерку высокооплачиваемых также вошли еще две рабочие профессии: токарь/фрезеровщик с зарплатой почти 160 000 руб. (+30% к 2023) и оператор станков с ЧПУ с зарплатой 157 000 руб. (+37% г/г).
В десятку лидеров по зарплате в Архангельской области в этом году также вошли и другие рабочие и инженерные профессии – сварщики и геодезисты. Это произошло благодаря стремительному росту зарплаты: на 30% у сварщиков (до 156 500 руб.) и на 25% у геодезистов (до 150 000 руб.). Сопоставимый рост зарплаты в 2024 оказался у других подобных профессий: прорабов – +28% (до 115 800 руб.), главных инженеров проекта – +31% (до 105 000 руб.), что позволило им прибавить позиций и войти в двадцатку «дорогих» профессий. Впечатляющую динамику роста зарплаты из топ-20 показали в 2024 году в регионе менеджеры ресторана – эта профессия прибавила за год 81% и достигла 108 300 руб., что позволило им занять 11-е место в этом году.
Другая достаточно востребованная профессия, о которой говорили весь год, а именно профессия курьера – также демонстрирует впечатляющий рост медианы предлагаемой зарплаты (+37%, 122 200 руб. в 2024). Курьеры заняли по уровню зарплат в Архангельской области 9 место, обогнав по уровню зарплат в вакансиях доход прорабов, архитекторов, главврачей и инженеров ПТО.
Также в рамках рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами есть и падение предлагаемого дохода, оно отмечается в этом году у геологов (-6%, до 85 000 руб.).
(на фото: известный продюсер Харви Вайнштейн)