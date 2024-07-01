Аналитика от кадровиков: В Архангельской области – серьезная нехватка кадров на рынке труда

Стал известен рейтинг профессий с самой высокой и низкой конкуренцией среди соискателей в Архангельской области. Некоторые из профессий являются социально значимыми

Аналитики hh.ru выяснили, насколько сильно жители северного региона конкурируют между собой за рабочие места в разных профессиях, а также составили рейтинг самых высоко и низкоконкурентных специальностей этого лета.

По данным hh Статистика, сервиса открытой аналитики рынка труда от платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, уровень конкуренции среди соискателей в Архангельской области на данный момент находится на уровне 3 резюме на вакансию, и этот показатель не меняется уже на протяжении полугода. Такие данные свидетельствуют о серьёзной нехватке кандидатов на рынке труда.

При этом ситуация с кадрами в Архангельской области выглядит лучше, чем в других регионах СЗФО. Так, наиболее глубокий дефицит кадров сейчас наблюдается в соседней Ленобласти, а также в Псковской, Вологодской, Новгородской областях – во всех этих регионах среднее число соискателей на одно рабочее место составляет не более двух человек на вакансию.

Регион Уровень конкуренции за рабочие места среди местных жителей Ненецкий АО 4 Мурманская область 3 Санкт-Петербург 4 Архангельская область 3 Псковская область 2 Вологодская область 2 Калининградская область 4 Ленинградская область 2 Новгородская область 2 Республика Коми 4 Республика Карелия 3

Интересно, что, несмотря на общую картину кадрового дефицита в Архангельской области, есть целый ряд профессий, где конкурентов очень много. Абсолютным лидером рейтинга стала профессия копирайтера-редактора. На одну такую вакансию в Архангельской области могут претендовать более 90 человек.

Также в топ самых высококонкурентных профессий Архангельской области, где число претендентов на одно рабочее место может превышать несколько десятков в июле, вошли профессия психолога и системного инженера (более 80 человек на место), переводчика (76), аналитика (69), фотографа (50) и др.

Профессия Число резюме на вакансию Копирайтер, редактор, корректор 91 Психолог 85 Системный инженер 85 Переводчик 76 Аналитик 69 Фотограф, ретушер 50 Инженер по качеству 48 Дизайнер, художник 48 Менеджер продукта 41 Тестировщик 41 PR-менеджер 40 Методист 34 Менеджер по работе с партнерами 31 Специалист по сертификации 29 Финансовый аналитик, инвестиционный аналитик 28 Бизнес-аналитик 26

На местном рынке труда есть также ряд максимально востребованных у работодателей, остродефицитных профессий, некоторые из которых также относятся к социально значимым. Последними называются профессии, которые направлены на обеспечение благополучия людей и общества в целом. Они играют ключевую роль в поддержании социального равновесия и содействии развитию каждого человека.

И здесь первые строчки занимают самые разные рабочие профессии: врач (0,2 кандидата на место), повар (1), медсестра/медбрат (1), токарь (1), автослесарь (1).