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Зарплаты в Архангельской области: от больших до маленьких

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области в январе 2024 года и выяснили, работникам каких профессий местный бизнес готов платить самые высокие зарплаты, а кому предлагают самый низкий доход.

Средняя зарплата в Архангельской области в начале этого года составляет 49 000 рублей, что на 11 000 рублей больше, чем годом ранее. В начале этого года в топ-15 профессий с самой высокой зарплатой в регионе вошли как топ-менеджерские, так и рабочие специальности, причем как массового характера, так и редкие варианты профессий. В частности, одни из самых высоких зарплат сейчас в регионе предлагают переводчикам – 300 000 рублей, а также генеральным директорам и бизнес-аналитикам (по 200 000 рублей). Также высокий доход в начале этого года можно найти в вакансиях для водителей (158 000), геологов (180 000), геодезистов (180 000), сварщиков (138 000) и др. 

 

Переводчик

300000

Генеральный директор, исполнительный директор (CEO)

200000

Бизнес-аналитик

200000

Геодезист

180000

Геолог

180000

Оператор станков с ЧПУ

165000

Водитель

158900

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

154000

Машинист

145200

Сварщик

138000

Маляр, штукатур

120000

Курьер

114200

Автослесарь, автомеханик

110000

Руководитель филиала

109500

Главный инженер проекта

105000

А вот в список профессий, в вакансиях которых зафиксирована одна из самых низких зарплат в январе, вошли тренер (14 000), уборщик (29 000), аудитор (29 500), промоутер (30 000 рублей), учитель (37 500), метролог (35 000) и др.  

 

Учитель, преподаватель, педагог

37500

Финансовый менеджер

37000

Оператор call-центра, специалист контактного центра

35000

Сетевой инженер

35000

Страховой агент

35000

Дворник

35000

Метролог

35000

Администратор

35000

Арт-директор, креативный директор

35000

Делопроизводитель, архивариус

34500

Промоутер

30000

Мерчандайзер

30000

Аудитор

29500

Уборщица, уборщик

29000

Фитнес-тренер, инструктор тренажерного зала

14000

 (картинка с https://dzen.ru/a/YwYDIFpoyC3Tgm-V

 

23 январь 08:04 | : Экономика

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