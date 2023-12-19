Зарплаты в Архангельской области: от больших до маленьких

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области в январе 2024 года и выяснили, работникам каких профессий местный бизнес готов платить самые высокие зарплаты, а кому предлагают самый низкий доход.

Средняя зарплата в Архангельской области в начале этого года составляет 49 000 рублей, что на 11 000 рублей больше, чем годом ранее. В начале этого года в топ-15 профессий с самой высокой зарплатой в регионе вошли как топ-менеджерские, так и рабочие специальности, причем как массового характера, так и редкие варианты профессий. В частности, одни из самых высоких зарплат сейчас в регионе предлагают переводчикам – 300 000 рублей, а также генеральным директорам и бизнес-аналитикам (по 200 000 рублей). Также высокий доход в начале этого года можно найти в вакансиях для водителей (158 000), геологов (180 000), геодезистов (180 000), сварщиков (138 000) и др.

Переводчик 300000 Генеральный директор, исполнительный директор (CEO) 200000 Бизнес-аналитик 200000 Геодезист 180000 Геолог 180000 Оператор станков с ЧПУ 165000 Водитель 158900 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 154000 Машинист 145200 Сварщик 138000 Маляр, штукатур 120000 Курьер 114200 Автослесарь, автомеханик 110000 Руководитель филиала 109500 Главный инженер проекта 105000

А вот в список профессий, в вакансиях которых зафиксирована одна из самых низких зарплат в январе, вошли тренер (14 000), уборщик (29 000), аудитор (29 500), промоутер (30 000 рублей), учитель (37 500), метролог (35 000) и др.

Учитель, преподаватель, педагог 37500 Финансовый менеджер 37000 Оператор call-центра, специалист контактного центра 35000 Сетевой инженер 35000 Страховой агент 35000 Дворник 35000 Метролог 35000 Администратор 35000 Арт-директор, креативный директор 35000 Делопроизводитель, архивариус 34500 Промоутер 30000 Мерчандайзер 30000 Аудитор 29500 Уборщица, уборщик 29000 Фитнес-тренер, инструктор тренажерного зала 14000

(картинка с https://dzen.ru/a/YwYDIFpoyC3Tgm-V)