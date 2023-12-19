Зарплаты в Архангельской области: от больших до маленьких

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области в январе 2024 года и выяснили, работникам каких профессий местный бизнес готов платить самые высокие зарплаты, а кому предлагают самый низкий доход.
Средняя зарплата в Архангельской области в начале этого года составляет 49 000 рублей, что на 11 000 рублей больше, чем годом ранее. В начале этого года в топ-15 профессий с самой высокой зарплатой в регионе вошли как топ-менеджерские, так и рабочие специальности, причем как массового характера, так и редкие варианты профессий. В частности, одни из самых высоких зарплат сейчас в регионе предлагают переводчикам – 300 000 рублей, а также генеральным директорам и бизнес-аналитикам (по 200 000 рублей). Также высокий доход в начале этого года можно найти в вакансиях для водителей (158 000), геологов (180 000), геодезистов (180 000), сварщиков (138 000) и др.
Переводчик
300000
Генеральный директор, исполнительный директор (CEO)
200000
Бизнес-аналитик
200000
Геодезист
180000
Геолог
180000
Оператор станков с ЧПУ
165000
Водитель
158900
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
154000
Машинист
145200
Сварщик
138000
Маляр, штукатур
120000
Курьер
114200
Автослесарь, автомеханик
110000
Руководитель филиала
109500
Главный инженер проекта
105000
А вот в список профессий, в вакансиях которых зафиксирована одна из самых низких зарплат в январе, вошли тренер (14 000), уборщик (29 000), аудитор (29 500), промоутер (30 000 рублей), учитель (37 500), метролог (35 000) и др.
Учитель, преподаватель, педагог
37500
Финансовый менеджер
37000
Оператор call-центра, специалист контактного центра
35000
Сетевой инженер
35000
Страховой агент
35000
Дворник
35000
Метролог
35000
Администратор
35000
Арт-директор, креативный директор
35000
Делопроизводитель, архивариус
34500
Промоутер
30000
Мерчандайзер
30000
Аудитор
29500
Уборщица, уборщик
29000
Фитнес-тренер, инструктор тренажерного зала
14000
(картинка с https://dzen.ru/a/YwYDIFpoyC3Tgm-V)