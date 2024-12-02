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В Поморье хронически не хватает продавцов, водителей и врачей

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года в целом по стране, и выяснили, какие специалисты оказались наиболее востребованными у работодателей региона в уходящем году.

Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда Архангельской области в 2024 году (по числу вакансий)

Профессия

Кол-во вакансий в 2024 (тыс. шт.)

Дин., г/г

Продавец-консультант, продавец-кассир

4

2%

Водитель

3,3

50%

Врач

3

27%

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

2,6

-4%

Оператор call-центра, специалист контактного центра

2,1

64%

Повар, пекарь, кондитер

1,3

8%

Разнорабочий

1,3

61%

Машинист

0,9

-6%

Бухгалтер

0,9

-1%

Курьер

0,8

99%

Слесарь, сантехник

0,7

18%

Администратор магазина, администратор торгового зала

0,7

-11%

Сварщик

0,7

40%

Директор магазина, директор сети магазинов

0,7

31%

Администратор

0,7

5%

Медицинская сестра, медицинский брат

0,6

25%

Электромонтажник

0,6

14%

Кладовщик

0,6

10%

Автослесарь, автомеханик

0,6

10%

Монтажник

0,5

32%

 

Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда Архангельской области в 2024 году осталась почти неизменной – это продавец-консультант (4 тыс. вакансий), водитель (3,3 тыс.) и врач (3 тыс.), у которых за год оказались достаточно стабильные темпы роста новых вакансий среди топ-20. При этом профессия менеджера по продажам опустилась сразу на 2 позиции по сравнению с 2023 годом и теперь заняла 4 место, количество вакансий для этих специалистов упало за год на 4%. Замыкают топ-5 – операторы call-центров, для которых в 2024 году было открыто более 2 тыс. вакансий. 

Также в десятку лидеров по спросу вошли повара и пекари (1,3 тыс. вакансий), и спрос на них вырос на 8%. Интересно, что в топ-10 по спросу у работодателей в этом году вошли профессии разнорабочего и курьера. За год они заметно выросли в спросе: на 61% и 99% соответственно. Теперь разнорабочие на 7 месте, а были на 10 месте по спросу, а курьеры – на 10 месте, хотя в прошлом году они заняли только 25 строчку.

Во вторую десятку самых востребованных профессий в Архангельской области по итогам за 2024 год вошли преимущественно представители массовых профессий и занятые в торговле. Открывает её рабочая профессия – слесарь/сантехник (более 780 вакансий, +18% по сравнению с 2023 годом). Также выделяются сварщики, которые поднялись за год на 6 позиций, до 13 места. Впервые топ-20 закрыли монтажники – вакансии для них выросли за год на 32%, что отразилось на движении вверх сразу на 6 позиций, с 26 места до 20. 

18 декабрь 08:56 | : Экономика

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