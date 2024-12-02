В Поморье хронически не хватает продавцов, водителей и врачей

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года в целом по стране, и выяснили, какие специалисты оказались наиболее востребованными у работодателей региона в уходящем году.
Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда Архангельской области в 2024 году (по числу вакансий)
Профессия
Кол-во вакансий в 2024 (тыс. шт.)
Дин., г/г
Продавец-консультант, продавец-кассир
4
2%
Водитель
3,3
50%
Врач
3
27%
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
2,6
-4%
Оператор call-центра, специалист контактного центра
2,1
64%
Повар, пекарь, кондитер
1,3
8%
Разнорабочий
1,3
61%
Машинист
0,9
-6%
Бухгалтер
0,9
-1%
Курьер
0,8
99%
Слесарь, сантехник
0,7
18%
Администратор магазина, администратор торгового зала
0,7
-11%
Сварщик
0,7
40%
Директор магазина, директор сети магазинов
0,7
31%
Администратор
0,7
5%
Медицинская сестра, медицинский брат
0,6
25%
Электромонтажник
0,6
14%
Кладовщик
0,6
10%
Автослесарь, автомеханик
0,6
10%
Монтажник
0,5
32%
Первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда Архангельской области в 2024 году осталась почти неизменной – это продавец-консультант (4 тыс. вакансий), водитель (3,3 тыс.) и врач (3 тыс.), у которых за год оказались достаточно стабильные темпы роста новых вакансий среди топ-20. При этом профессия менеджера по продажам опустилась сразу на 2 позиции по сравнению с 2023 годом и теперь заняла 4 место, количество вакансий для этих специалистов упало за год на 4%. Замыкают топ-5 – операторы call-центров, для которых в 2024 году было открыто более 2 тыс. вакансий.
Также в десятку лидеров по спросу вошли повара и пекари (1,3 тыс. вакансий), и спрос на них вырос на 8%. Интересно, что в топ-10 по спросу у работодателей в этом году вошли профессии разнорабочего и курьера. За год они заметно выросли в спросе: на 61% и 99% соответственно. Теперь разнорабочие на 7 месте, а были на 10 месте по спросу, а курьеры – на 10 месте, хотя в прошлом году они заняли только 25 строчку.
Во вторую десятку самых востребованных профессий в Архангельской области по итогам за 2024 год вошли преимущественно представители массовых профессий и занятые в торговле. Открывает её рабочая профессия – слесарь/сантехник (более 780 вакансий, +18% по сравнению с 2023 годом). Также выделяются сварщики, которые поднялись за год на 6 позиций, до 13 места. Впервые топ-20 закрыли монтажники – вакансии для них выросли за год на 32%, что отразилось на движении вверх сразу на 6 позиций, с 26 места до 20.