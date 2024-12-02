Курьеры в Архангельской области повысились в цене

Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года на рынке труда и выяснили, насколько вырос спрос и зарплата курьеров, а также в каких регионах выгодней всего работать в доставке.

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Аналитика hh.ru за 2024 год показывает, что российские работодатели разместили более 195 тыс. вакансий для курьеров. Это превышает прошлогодний спрос на данных специалистов на треть (+31% новых вакансий). При этом за два года потребность в данных работниках на российском рынке труда взлетела на 97%. В Архангельской области ситуация аналогичная: по итогам за 2024 год местные компании искали более 860 курьеров, что на 101% больше, чем в 2023 году, а также на 317% больше, чем в 2022.

Регионами-лидерами по наибольшей доле вакансий для курьеров в 2024 году стали Москва (более 20 тыс. вакансий или 15% от всего объёма по стране), Московская обл. (16,4 тыс. или 8%), Санкт-Петербург (15,4 тыс. или 8%).

Отметим также, что по итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в России, заняв 13-е место, и поднявшись, по сравнению с 2023 годом сразу, на три позиции в рейтинге. Примечательно, что по росту спроса и числу вакансий курьеры обогнали остродефицитных слесарей, а также программистов и разработчиков.

Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда в 2024 году (по числу вакансий)

№ и разница к 2023 Профессия Кол-во вакансий в 2024 (тыс. шт.) Дин., г/г 1 (-) Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 868 13% 2 (-) Продавец-консультант, продавец-кассир 796 11% 3 (-) Водитель 620 36% 4 (+2) Оператор колл-центра, специалист контактного центра 359 63% 5 (-1) Бухгалтер 300 7% 6 (-1) Повар, пекарь, кондитер 282 19% 7 (+6) Разнорабочий 253 49% 8 (-1) Упаковщик, комплектовщик 250 21% 9 (-) Кладовщик 218 16% 10 (-2) Врач 217 8% 11 (-) Администратор 203 14% 12 (+3) Курьер 195 30% 13 (-3) Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 174 -4% 14 (-) Слесарь, сантехник 171 8% 15 (-3) Программист, разработчик 165 -3%

Зарплаты

Динамика предлагаемых зарплат в вакансиях для курьеров также побила очередной рекорд. По итогам за 2024 год средний доход российского курьера достиг 117 тыс. рублей. Это превышает прошлогодние показатели на 21%, а показатели 2022 года – на 65%. При этом максимальные значения зарплат курьеров в вакансиях в этом году начинались со значений в 178 тыс. рублей. В Архангельской области средний доход курьера по итогам за 2024 год достиг 122,4 тыс., что на 39% больше, чем в 2023, а также на 138% больше, чем в 2022.