Курьеры в Архангельской области повысились в цене

Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года на рынке труда и выяснили, насколько вырос спрос и зарплата курьеров, а также в каких регионах выгодней всего работать в доставке.
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Аналитика hh.ru за 2024 год показывает, что российские работодатели разместили более 195 тыс. вакансий для курьеров. Это превышает прошлогодний спрос на данных специалистов на треть (+31% новых вакансий). При этом за два года потребность в данных работниках на российском рынке труда взлетела на 97%. В Архангельской области ситуация аналогичная: по итогам за 2024 год местные компании искали более 860 курьеров, что на 101% больше, чем в 2023 году, а также на 317% больше, чем в 2022.
Регионами-лидерами по наибольшей доле вакансий для курьеров в 2024 году стали Москва (более 20 тыс. вакансий или 15% от всего объёма по стране), Московская обл. (16,4 тыс. или 8%), Санкт-Петербург (15,4 тыс. или 8%).
Отметим также, что по итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в России, заняв 13-е место, и поднявшись, по сравнению с 2023 годом сразу, на три позиции в рейтинге. Примечательно, что по росту спроса и числу вакансий курьеры обогнали остродефицитных слесарей, а также программистов и разработчиков.
Топ-20 самых востребованных профессий на рынке труда в 2024 году (по числу вакансий)
№ и разница к 2023
Профессия
Кол-во вакансий в 2024 (тыс. шт.)
Дин., г/г
1 (-)
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
868
13%
2 (-)
Продавец-консультант, продавец-кассир
796
11%
3 (-)
Водитель
620
36%
4 (+2)
Оператор колл-центра, специалист контактного центра
359
63%
5 (-1)
Бухгалтер
300
7%
6 (-1)
Повар, пекарь, кондитер
282
19%
7 (+6)
Разнорабочий
253
49%
8 (-1)
Упаковщик, комплектовщик
250
21%
9 (-)
Кладовщик
218
16%
10 (-2)
Врач
217
8%
11 (-)
Администратор
203
14%
12 (+3)
Курьер
195
30%
13 (-3)
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
174
-4%
14 (-)
Слесарь, сантехник
171
8%
15 (-3)
Программист, разработчик
165
-3%
Зарплаты
Динамика предлагаемых зарплат в вакансиях для курьеров также побила очередной рекорд. По итогам за 2024 год средний доход российского курьера достиг 117 тыс. рублей. Это превышает прошлогодние показатели на 21%, а показатели 2022 года – на 65%. При этом максимальные значения зарплат курьеров в вакансиях в этом году начинались со значений в 178 тыс. рублей. В Архангельской области средний доход курьера по итогам за 2024 год достиг 122,4 тыс., что на 39% больше, чем в 2023, а также на 138% больше, чем в 2022.