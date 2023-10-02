Кадровики рассказали о самых высоких и самых низких зарплатах в Поморье

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области и выяснили, представителям каких профессий работодатели готовы платить самые высокие зарплаты, а каким пока не готовы и предлагают доход ниже рынка. Подробности – в подборке далее.
Возглавляет рейтинг самых «дорогих» профессий Архангельской области 2023 года бизнес-аналитики. Таким специалистам местный бизнес в среднем готов платить 180 000 рублей в месяц. Также самыми высокооплачиваемыми профессиями в этом году в Архангельской области стали инженеры ПНР (от 152 500), контролеры ОТК (145 000), руководящие должности: технические директора (140 000), генеральные директора (от 125 000), руководители строительных проектов (120 000), коммерческие директора (110 000) а также рабочие: машинисты (121 900), токари и фрезеровщики (от 121 700), сварщики (118 700).
Среди представителей рабочих профессий, которые не вошли в топ-15, но все равно получают зарплату кратно выше рынка в Архангельской области в 2023 году также входят водитель (более 97 600 рублей), прораб (от 90 000 рублей), курьер (от 87 500).
Топ-15 профессий с самой высокой зарплатой в Архангельской области, 2023 год, в руб.:
Бизнес-аналитик
180000
Инженер ПНР
152500
Контролёр ОТК
145000
Технический директор (CTO)
140000
Генеральный директор, исполнительный директор (CEO)
125000
Машинист
121900
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
121700
Руководитель строительного проекта
120000
Сварщик
118700
Оператор станков с ЧПУ
115000
Геодезист
114500
Коммерческий директор (CCO)
110000
Инженер по качеству
110000
Директор по информационным технологиям (CIO)
100000
Операционный директор (COO)
100000
Между тем есть и профессии-аутсайдеры по уровню зарплаты, которая ниже средней по рынку Архангельской области (44 901 рублей). Так, одни из самых низких зарплат в 2023 году работодатели Архангельской области предлагали промоутерам (25 000 рублей) и дворникам (25 000), уборщикам (27 300), специалистам технической поддержки (27 800). Также в анти-рейтинг самых низких предлагаемых зарплат попали хостес (30 000), полицейские (30 000), мерчандайзеры (30 700) и воспитатели (30 900) и др.
Топ-15 профессий с самой низкой зарплатой в Архангельской области, 2023 год, в руб.:
Офис-менеджер
35700
Делопроизводитель, архивариус
35000
Оператор ПК, оператор базы данных
35000
Охранник
35000
Администратор
35000
Директор юридического департамента (CLO)
35000
Видеооператор, видеомонтажер
35000
Воспитатель, няня
30900
Мерчандайзер
30700
Полицейский
30000
Хостес
30000
Специалист технической поддержки
27800
Уборщица, уборщик
27300
Дворник
25000
Промоутер
25000
(фото с https://v2.news.ru)