Кадровики рассказали о самых высоких и самых низких зарплатах в Поморье

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области и выяснили, представителям каких профессий работодатели готовы платить самые высокие зарплаты, а каким пока не готовы и предлагают доход ниже рынка. Подробности – в подборке далее.

Возглавляет рейтинг самых «дорогих» профессий Архангельской области 2023 года бизнес-аналитики. Таким специалистам местный бизнес в среднем готов платить 180 000 рублей в месяц. Также самыми высокооплачиваемыми профессиями в этом году в Архангельской области стали инженеры ПНР (от 152 500), контролеры ОТК (145 000), руководящие должности: технические директора (140 000), генеральные директора (от 125 000), руководители строительных проектов (120 000), коммерческие директора (110 000) а также рабочие: машинисты (121 900), токари и фрезеровщики (от 121 700), сварщики (118 700).

Среди представителей рабочих профессий, которые не вошли в топ-15, но все равно получают зарплату кратно выше рынка в Архангельской области в 2023 году также входят водитель (более 97 600 рублей), прораб (от 90 000 рублей), курьер (от 87 500).

Топ-15 профессий с самой высокой зарплатой в Архангельской области, 2023 год, в руб.:

Бизнес-аналитик 180000 Инженер ПНР 152500 Контролёр ОТК 145000 Технический директор (CTO) 140000 Генеральный директор, исполнительный директор (CEO) 125000 Машинист 121900 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 121700 Руководитель строительного проекта 120000 Сварщик 118700 Оператор станков с ЧПУ 115000 Геодезист 114500 Коммерческий директор (CCO) 110000 Инженер по качеству 110000 Директор по информационным технологиям (CIO) 100000 Операционный директор (COO) 100000

Между тем есть и профессии-аутсайдеры по уровню зарплаты, которая ниже средней по рынку Архангельской области (44 901 рублей). Так, одни из самых низких зарплат в 2023 году работодатели Архангельской области предлагали промоутерам (25 000 рублей) и дворникам (25 000), уборщикам (27 300), специалистам технической поддержки (27 800). Также в анти-рейтинг самых низких предлагаемых зарплат попали хостес (30 000), полицейские (30 000), мерчандайзеры (30 700) и воспитатели (30 900) и др.

Топ-15 профессий с самой низкой зарплатой в Архангельской области, 2023 год, в руб.:

Офис-менеджер 35700 Делопроизводитель, архивариус 35000 Оператор ПК, оператор базы данных 35000 Охранник 35000 Администратор 35000 Директор юридического департамента (CLO) 35000 Видеооператор, видеомонтажер 35000 Воспитатель, няня 30900 Мерчандайзер 30700 Полицейский 30000 Хостес 30000 Специалист технической поддержки 27800 Уборщица, уборщик 27300 Дворник 25000 Промоутер 25000

(фото с https://v2.news.ru)