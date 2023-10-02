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Кадровики рассказали о самых высоких и самых низких зарплатах в Поморье

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Архангельской области и выяснили, представителям каких профессий работодатели готовы платить самые высокие зарплаты, а каким пока не готовы и предлагают доход ниже рынка. Подробности – в подборке далее. 

Возглавляет рейтинг самых «дорогих» профессий Архангельской области 2023 года бизнес-аналитики. Таким специалистам местный бизнес в среднем готов платить 180 000 рублей в месяц. Также самыми высокооплачиваемыми профессиями в этом году в Архангельской области стали инженеры ПНР (от 152 500), контролеры ОТК (145 000), руководящие должности: технические директора (140 000), генеральные директора (от 125 000), руководители строительных проектов (120 000), коммерческие директора (110 000) а также рабочие: машинисты (121 900), токари и фрезеровщики (от 121 700), сварщики (118 700). 

Среди представителей рабочих профессий, которые не вошли в топ-15, но все равно получают зарплату кратно выше рынка в Архангельской области в 2023 году также входят водитель (более 97 600 рублей), прораб (от 90 000 рублей), курьер (от 87 500). 

Топ-15 профессий с самой высокой зарплатой в Архангельской области, 2023 год, в руб.:

Бизнес-аналитик

180000

Инженер ПНР

152500

Контролёр ОТК

145000

Технический директор (CTO)

140000

Генеральный директор, исполнительный директор (CEO)

125000

Машинист

121900

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

121700

Руководитель строительного проекта

120000

Сварщик

118700

Оператор станков с ЧПУ

115000

Геодезист

114500

Коммерческий директор (CCO)

110000

Инженер по качеству

110000

Директор по информационным технологиям (CIO)

100000

Операционный директор (COO)

100000

 

Между тем есть и профессии-аутсайдеры по уровню зарплаты, которая ниже средней по рынку Архангельской области (44 901 рублей). Так, одни из самых низких зарплат в 2023 году работодатели Архангельской области предлагали промоутерам (25 000 рублей) и дворникам (25 000), уборщикам (27 300), специалистам технической поддержки (27 800). Также в анти-рейтинг самых низких предлагаемых зарплат попали хостес (30 000), полицейские (30 000), мерчандайзеры (30 700) и воспитатели (30 900) и др. 

 

Топ-15 профессий с самой низкой зарплатой в Архангельской области, 2023 год, в руб.:

Офис-менеджер

35700

Делопроизводитель, архивариус

35000

Оператор ПК, оператор базы данных

35000

Охранник

35000

Администратор

35000

Директор юридического департамента (CLO)

35000

Видеооператор, видеомонтажер

35000

Воспитатель, няня

30900

Мерчандайзер

30700

Полицейский

30000

Хостес

30000

Специалист технической поддержки

27800

Уборщица, уборщик

27300

Дворник

25000

Промоутер

25000

 

(фото с https://v2.news.ru)

23 ноябрь 08:12 | : Экономика

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