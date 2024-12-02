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Это прорыв! Квадратные метры на вторичном рынке в Архангельске подешевели за год на 1%

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, по итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках увеличилась на 6,1% и достигла отметки в 135 000 руб./кв. м.

При этом темпы годового роста по сравнению с 2023 г. сократились на 5,7 процентных пунктов. За предыдущий период (декабрь 2023 г. к декабрю 2022 г.) годовое увеличение стоимости составляло 11,8%. Сокращение темпов годового роста в 2024 г. обусловлено в том числе большей готовностью собственников снижать цену в объявлении о продаже, чтобы быстрее реализовать объект в текущих условиях по ипотеке.

Медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в Архангельске составила 105 000 рублей. В сравнении с ноябрем “квадраты” готового жилья немного подорожали – на 0,3%, а за год подешевели на 1%. Архангельск стал одним из немногих крупных городов, где за последние 12 месяцев отмечалось снижение стоимости квадрата на “вторичке”. Медианная полная цена вторичных квартир в декабре в Архангельске составила 5 млн рублей, а средняя площадь лота – 49,3 кв. м

18 декабрь 10:13 | : Экономика

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