В Архангельске подрос вторичный рынок квартир

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за август в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4% до 133 000 руб. Незначительное снижение зафиксировано в Самаре (-0,3% до 114 000 руб/кв.м) и Москве (-0,1% до 332 000 руб/кв.м). Рост на 1% и более продемонстрировали только Казань (+1,5% до 167 000 руб/кв.м) и Уфа (+1% до 111 000 руб/кв.м). В 10 мегаполисах из 16 изменение цены квадратного метра на вторичном рынке составило менее 0,5%.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Архангельска в августе 2024 года составила 107 000 рублей, за месяц она выросла на 0,4%. Медианная полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры составляет 5 млн рублей, а средняя площадь - 49,5 кв.м. При этом за август количество доступных предложений на вторичном рынке в городе увеличилось на 8,6%.

«К концу лета мы наблюдаем на вторичном рынке стагнацию цен и накопление экспозиции, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - В случае дальнейшего повышения ключевой ставки покупательский спрос может развернуться от новостроек в сторону более дешевого и уже готового жилья. Уже сейчас заметно, что продавцы готовы к дисконтам ради ускорения сделок. Мы ожидаем, что такая тенденция продолжится, что может стать фактором роста спроса на готовое жилье уже осенью».