Стоимость жилья на вторичном рынке Архангельска за полгода упала на 5%

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за ноябрь в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,3%, его средняя стоимость составила 135 000 р.

При этом стагнация на рынке готового жилья продолжается уже полгода. По итогам июня 2024 года средние цены за метр на вторичном рынке в городах-миллионниках составляли 132 000 р. За последние 6 месяцев изменение средней стоимости квадратного метра не превысило 2%.

В ноябре медианная цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Архангельске составила чуть более 104 000 рублей. По сравнению с октябрем стоимость “квадрата” немного снизилась – на 0,3%. Также сокращение медианной цены метра на “вторичке” отмечается и в течение полугода: в сравнении с июнем она снизилась на 4,6%. Предложение на вторичном рынке города тоже сократилось – на 1,8% относительно октября текущего года.