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В сентябре цены на архангельскую вторичку пошли вниз

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за сентябрь в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,4%, средняя стоимость осталась на уровне в 133 000 руб. Незначительное снижение зафиксировано в в Екатеринбурге (-0,2% до 116 000 р/кв.м) и Новосибирске (-0,1% до 113 000 р/кв.м). Рост на 1% и более продемонстрировали только Нижний Новгород (+1,6% до 133 000 рублей), Краснодар (+1,5% до 117 000 рублей) и Казань (+1,1% до 169 000 рублей). В 10 мегаполисах из 16 изменение цены квадратного метра на вторичном рынке составило менее 0,5%. Что повторяет динамику прошлого месяца. 

Медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке Архангельска в сентябре составила 106 000 рублей, за месяц она снизилась на 1,1%. Это самое значительное снижение цены на вторичном рынке среди всех крупных российских городов. За последний месяц количество доступных предложений на вторичном рынке в городе увеличилось на 3%. Средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры составляет 5 млн рублей, а средняя площадь – 48,3 кв.м.

«Небольшой рост стоимости метров вторичного жилья в сентябре обусловлен несколькими факторами, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - Во-первых, продавцы «вторички», которые стремятся получить наличные для улучшения жилищных условий и первоначального взноса по ипотеке, должны обладать большей суммой средств из-за недоступности льготных программ для большинства категорий людей. Некоторые продавцы могут повышать цены, чтобы компенсировать подорожание кредитов, особенно если планируют купить жилье большей площади. Во-вторых, ожидания снижения цен на вторичное жилье после сентябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке тоже пока не оправдались. Покупатели и продавцы остаются в некоторой неопределенности и будут наблюдать за дальнейшей динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам».

02 октябрь 12:41 | : Экономика

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