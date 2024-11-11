Стоимость квадратного метра на первичном рынке Архангельска стала расти

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в ноябре относительно октября цены на новостройки в миллионниках России незначительно выросли на фоне небольшого увеличения объема предложения. Однако рост обусловлен не повышением цен, а изменением в структуре предложения - выводом в продажу большего объема более рентабельных одно- и двухкомнатных лотов, где стоимость квадрата, как правило, выше.

В Архангельске медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке в ноябре составила 129 000 р, за месяц она выросла на 1,1%. Средняя полная стоимость строящейся квартиры в городе составила 6 млн р, а средняя площадь - 45,4 кв.м.

В среднем в ноябре в крупнейших российских городах цена квадратного метра в новостройках составила 172 000 р/кв.м, а объем предложения увеличился на 1%. При этом в 13 мегаполисах из 16 зафиксирован рост медианной цены квадратного метра. Значительнее всего цены увеличились в Самаре (+8,3%), Уфе (+8,2%), Перми (+5,0%), Воронеже (+3,3%) и Санкт-Петербурге (+1,8%). Такое подорожание обусловлено выводом в продажу большего количества предложений “двушек” и “однушек”, которые традиционно дороже по средней стоимости квадратного метра.