Подешевел рынок вторичного жилья в Архангельске

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за июль в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,5% до 132 000 руб. Незначительное снижение зафиксировано в Москве (-0,2% до 333 000 руб/кв.м) и Волгограде (-0,1% до 95 000 руб/кв.м). Рост более 1% продемонстрировали Нижний Новгород (+1,7% до 131 000 руб/кв.м) и Новосибирск (+1,2% до 113 000 руб/кв.м). В остальных мегаполисах медианная цена квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 1 и менее процент.

В июле средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке Архангельска составляет 5 млн рублей, а цена квадратного метра – 106 000 рублей. За последний месяц она снизилась на 1,8%. Это самое значительное снижение стоимости метра вторичного жилья среди всех крупных городов России. При этом за июль количество доступных предложений на вторичном рынке в городе сократилось на 1,1%.

«Сейчас на ценообразование, безусловно, повлияет рост ключевой ставки и последующее подорожание ипотечных кредитов, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - Займ в банке станет менее доступным, соответственно, покупательская возможность снизится. В перспективе ближайших месяцев в условиях сохранения текущей ключевой ставки мы ожидаем снижения медианной цены квадратного метра на вторичном рынке, снижения покупательской активности и увеличение скидок при торге до 7% (сейчас стандартный дисконт составляет 2-5%)».