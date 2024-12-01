На рынке труда Архангельской области возник предновогодний ажиотаж

Аналитики hh.ru проанализировали региональный рынок труда за последний месяц и выяснили, в каких сферах в предновогоднее время началась борьба за кадры, а где, наоборот, компании «ушли на каникулы».

По итогам за последние 30 дней работодатели Архангельской области разместили более 5,6 тыс. новых вакансий. Это на 1% больше, чем в конце 2023 года. При этом, если сравнивать текущую ситуацию с кадровой потребностью в конце 2022 года, то мы увидим, что сейчас местные работодатели ищут работников чаще, чем в 2022. Причем прирост существенный: кадры сейчас нужны на 39% больше, чем в конце 2022. Относительно конца 2021 года потребность в кадрах сейчас тоже высокая: на данный момент местные компании на 11% больше нуждаются в кадрах, чем три года назад.

Абсолютными лидерами по числу новых рабочих мест и спросу у бизнеса Архангельской области оказались рабочие разных профессий, начиная с автослесарей и механиков и заканчивая сварщиками и фрезеровщиками. Местным компаниям за последнее время нужно было почти 1,4 тыс. таких специалистов. Более того, если сравнивать с прошлым годом, спрос на рабочих и разнорабочих у компаний взлетел на 17%. На втором месте по спросу у местных работодателей – работники сферы продаж, для них было размещено более 1,2 тыс. новых вакансий. Наконец, на третьем месте по спросу у работодателей перед Новым годом – кадры из сферы розничной торговли (для них было открыто около 900 новых рабочих мест).

Кроме того, несмотря на конец года, местные работодатели активно ищут кадры в сфере строительства и производственном секторе. Топ востребованных областей пополняет и сфера транспорта и логистики, где потребность в работниках за год увеличилась на 21%.



